Dominik’te feci kaza: Sürücü havada taklalar attı Dominik’te otomobile çarpan motosikletin sürücüsü havada taklalar attı.

Dominik’te otomobile çarpan motosikletin sürücüsü havada taklalar attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dominik Cumhuriyetinde aşırı süratli bir motosiklet, karşı yönden gelip dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü havada taklalar atarken otomobil savruldu. Ağır yaralanan motosikletli, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

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