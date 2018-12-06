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Dominik Cumhuriyeti'nde plastik fabrikasındaki patlama

Patlamada ölenlerin sayısı 5'e çıktı- Yaralanan 66 kişinin tedavisi devam ediyor

06 Aralık 2018 Perşembe 23:47
Dominik Cumhuriyeti'nde plastik fabrikasındaki patlama

SAN JUAN (AA) - Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da bir plastik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Ulusal Sağlık Hizmetleri Merkezinden yapılan açıklamada, patlamanın ardından 2 kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla yaşamını yitirenlerin sayısının 5'e yükseldiği, kayıp bir kişinin de arandığı bildirildi.

Daha önceden 44 olarak duyurulan yaralı sayısının 66 olduğu ifade edilen açıklamada, hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumun ağır olduğu kaydedildi.

Fabrikanın sahibi Manuel Diez Cabral, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, fabrikada gaz sızıntısı olduğunun öğrenilmesinin ardından çalışanların çoğunun tahliye edildiğini belirtti.

Patlamayla ilgili incelemenin sürdüğü ifade edildi.


Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 23:47
  1. Dominik Cumhuriyeti
  2. fabrika
  3. patlama

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