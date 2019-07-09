Dominik Cumhuriyeti’nde feci kaza: 9 ölü Dominik Cumhuriyeti’nde kontrolden çıkan aracın sulama kanalına düşmesi sonucu araçta bulunan 8 Haiti ve 1 Dominik Cumhuriyeti vatandaşı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Dominik Cumhuriyeti’nde kontrolden çıkan aracın sulama kanalına düşmesi sonucu araçta bulunan 8 Haiti ve 1 Dominik Cumhuriyeti vatandaşı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Dominik Cumhuriyeti’nde aracın kontrolünü kaybeden sürücü sulama kanalına uçtu. Araçta kapasitesinden fazla yolcunun bulunduğu öğrenildi. Ulusal Adli Bilimler Enstitüsü doktoru Miledis Almonte, şoförün keskin virajda aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştüğünü belirtti. Kazada 8 Haiti ve 1 Dominik Cumhuriyeti vatandaşının hayatını kaybettiği, yaralanan 3 kişinin Santiago De Los Caballeros şehrindeki Jose Maria Cabral y Baez hastanesinde tedavi altına alındığı bildirildi. Görgü tanıkları, Navarrete bölgesinde yaşanan kazada sedan tipi araçta 17 kişinin olduğunu iddia etti.

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