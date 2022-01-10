Domenec Torrent Galatasaray teknik direktörü kimdir? Domenec Torrent nereyi, hangi takımı çalıştırdı?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın takımın başına Domenec Torrent'i getirmek istediği öğrenildi. Peki Domenec Torrent kimdir? Domenec Torrent nereli? Domenec Torrent kaç yaşında? Domenec Torrent hangi takımları çalıştırdı, nerede görev yaptı? Domenec Torrent teknik direktörü deneyimi nedir?

Domenec Torrent kimdir?

Domenec Torrent 1962 yılında dünyaya geldi. Katalan kulüpleri Unio Esportiva Olot ve Guixols'ta futbol oynadıktan sonra 27 yaşında kramponlarını çıkarıp antrenörlüğe başladı. CF Palafrugell, Palamos CF ve Girona FC kulüplerinde teknik direktörlük yapan Domenec Torrent, 2007 yılında Barcelona B takımında Pep Guardiola'nın yardımcısı oldu. Barcelona'nın 2008-2012 yılları arasındaki 13 kupalı o muhteşem döneminde de Guardiola'nın yardımcılığını yapan Torrent, Bayern Münih ve Manchester City zamanlarında da teknik kadronun ayrılmaz parçalarından biri oldu.

Domenec Torrent çalıştırdığı takımlar hangileri?

2018 yılında Guardiola'nın ekibinden ayrılan Torrent, Manchester City'nin sahibi City Group'un bünyesinde yer alan ABD takımı New York City'nin başına geçti. Sezonu burada tamamladıktan sonra bir yıl takım çalıştırmayan İspanyol teknik adam 2020 yılı Temmuz ayında bu defa şansını Brezilya ekibi Flamengo'da denedi. Burada da istediği performansı yakalayamayan Torrent 4 ayında ardından görevinden ayrıldı. 59 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, 2020 yılı Kasım ayındanbu yana herhangi bir takımı çalıştırmıyor.

Domenec Torrent kaç maça çıktı?

Kariyerinin büyük bölümünde Pep Guardiola'nın yakın takibinde olan Domenec Torrent, Guardiola birlikte 521 maça çıktı. 2007 yılında Guardiola'nın ekibine katılmadan önce ve 2018 yılında ayrıldıktan sonra teknik direktörlük yapan Torrent, toplam 86 maçta takım yönetti. Bu karşılaşmalarda 44 galibiyet alan teknik adam 29 defa da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Domenec Torrent, teknik direktör olarak çıktığı maçlarda 1,76 puan ortalaması yakaladı. UEFA Pro Lisans sahibi olan Torrent'in tercih ettiği oyun sistemi 4-2-3-1.