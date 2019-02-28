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Domatesin fiyatı el yakıyor

Bilecik pazarında kilosu 7 liraya satılan domates vatandaşın hem elini hem de cebini yakıyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 09:57
Domatesin fiyatı el yakıyor

Bilecik pazarında kilosu 7 liraya satılan domates vatandaşın hem elini hem de cebini yakıyor. Mevsimi olmayan domatesin fiyatından dolayı da ilgi fazla olmuyor.


Her mevsimde sofraların vazgeçilmezi olan domatesin bu yıl fiyatının hiç düşmemesi hatta mevsiminde bile 5 lirayı geçmesi vatandaşları çileden çıkarttı. Her hafta Hürriyet Mahallesinde kurulan Kapalı Pazar’da sera domatesler yerini alırken, fiyatı 5 ile 10 TL arasında satılıyor. Çeri diye adlandırılan domatesin bazı günlerde 10 TL’ye kadar çıktığı anlatan domates satıcı Günay Türker, "Bugün biz tezgahımızda çeşitlilik olsun diye aldığımız küçük domateslerini kilosunu 7 TL’den satıyoruz. Bu domatesler Antalya’da seralarda yetişiyor. Buralarda yerli domates çıkana kadar fiyatlar hep bu aralarda oluyor. Gerçi yerli çıkınca fiyatlar pek fazla değişmiyor. Şu an domatese fazla ilgi yok. Çünkü mevsimi değil" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:57
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