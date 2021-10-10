Domates ve patates çetesi kafayı çıkardı! Muhalefet contayı iyice sıyırdı

Muhalefet olmak dışında her türlü oyun ve algıyla hükümeti hedef almaya çalışan CHP ve yardakçıları artık ‘pes’ dedirten argümanlar ortaya koymaya başladı.

Ekonomi üzerinden algı operasyonu yürütmeyi sürdüren muhalefet, işin ucunu artık kaçırdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal medya hesabı üzerinden beyin yakan bir paylaşımda bulundu.

Cumhuriyet gazetesinin bir haberini paylaşan Ağbaba, bir yaz meyvesi olan domatesin, kış mevsiminin gelmesiyle yükselen fiyatını asgari ücretle kıyaslamaya kalktı.

Ağbaba şunları yazdı;

“Bir asgari ücretlinin, geçen yıl asgari ücretle aldığı domatesi bu yıl alması için asgari ücretin 3963 TL olması gerekirdi. Geçen yıla göre aynı oranda yumurta alması içinse asgari ücretin 3941 TL, tavuk eti için 3917 TL, ay çiçek yağı içinse 3522 TL olması gerekiyordu.”

Her sene oynanan bayatlamış tiyatroyu yine sahnelemeye başlayan Ağbaba’nın milleti mevsimlerden ve mevsim sebzelerinden bihaber sanması ise ‘pes’ dedirtti.