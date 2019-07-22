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Domates üreticisine tat vermedi

Türkiye’nin domates üretim merkezleri arasında yer alan Köşk Çiftlik Mahallesi ve civarında bu yıl domates üreticisine tat vermedi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:15
Domates üreticisine tat vermedi

Türkiye’nin domates üretim merkezleri arasında yer alan Köşk Çiftlik Mahallesi ve civarında bu yıl domates üreticisine tat vermedi. Yaz sezonunda gerçekleşen sağnak yağış nedeniyle zarar gören domateslerde rekolte düşüklüğü yaşanırken, fiyatların da düşük olması üreticiyi üzdü.


Çiftlik ve çevresinde normal şartlarda dönümde 10 ton domates alınırken bu yıl rekoltenin 6-7 ton civarında gerçekleştiğini belirten köyün eski muhtarlarından Ahmet Demirci, “Köyümüz ve çevresiinde binlerce dönüm alanda domates üretimi yapılıyor. Yenipazar, Dalama ve Çiftlik domates üretimin en yoğun olduğu bölgedir. Sadece köyümüzde 1 milyon tonun üzerinde domates üretimi var. Şu anda sofralık domatesin kilosu 65-75 kuruşa, salçalık domatesin kilosu da 35-40 kuruşa satılıyor. 1 liranın altında satılan ürün çiftçi için hayal kırıklığıdır. Mevsimsel olumsuzluklardan sonra yaşadığımız rekolte ve fiyat düşüklüğü ciddi sıkıntıya neden oldu” diye konuştu.


“Piyasayı üretici aleyhine tekelleştirme çabaları var”


Üreticinin sadece olumsuz hava koşulları ve düşük fiyatla değil, piyasayı zengin firmalara peşkeş çektiğini iddia ettiği yerel yönetimlerle de mücadele etmeye çalıştığını belirten üreticilerden Altan Güleşir, “Bir zamanlar bu bölgeye çiftçinin emeğinin karşılığını alacağı vaadiyle salça fabrikası kuruldu. Nasıl olduysa fiyatlar artacağı yerde daha da düştü. Yerel yönetimlerin üreticiye destek olması gerekirken tekelleşmeye yönelik çabaları var. Piyasayı bir firmaya bırakmak istiyorlar” diyerek üreticiye sahip çıkılmasını istedi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:15
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