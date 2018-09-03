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Domaniç’ten Söğüt’e ‘Diriliş Yolu’

İHH İnsani Yardım Vakfı Acil Yardım ve Arama Kurtarma Birimleri, milli ve manevi duyguları ön plana çıkararak tarihimizle olan bağımızı güçlü tutmak amacıyla Domaniç’ten Söğüt’e Diriliş Yolu Yürüyüşü ile yürüyecek.

03 Eylül 2018 Pazartesi 12:55
Domaniç’ten Söğüt’e ‘Diriliş Yolu’

Diriliş Yolu Yürüyüşü, 4-8 Eylül 2018 tarihleri arasında Kütahya’nın Domaniç ilçesi Hayme Ana Türbesi’nden başlayıp, Bilecik’in Söğüt ilçesi Ertuğrul Gazi Türbesi’nde son bulacak. Yürüyüşte, yaklaşık 100 kilometrelik yol 4 kamplı 5 günde tamamlanacak. Yürüyüş güzergahında Kayı Boyu’nun yaylak - kışlak arasında tercih ettiği yol takip edilecek. 

Yürüyüş, Eylül ayının ilk haftasında bir hafta arayla gerçekleşen Hayme Ana’yı Anma ve Göç Şenlikleri’nde başlayıp Ertuğrul Gaziyi Anma Törenleri’nde son bulacak. 

Yürüyüşle birlikte İHH Arama & Kurtarma Ekip Üyelerinin; kondisyon, işbirliği, takım çalışması, iletişim ve lojistik gibi yetilerini geliştirmenin yanında kültür dünyasına da katkı sağlaması amaçlanıyor. 

Projenin misyonu

  • Milli ve manevi duyguların ön plana çıkararak tarihimizle olan bağımızı güçlü tutmak
  • İHH Arama Kurtarma Ekiplerinin afet durumlarına karşı yetkinliğini üst seviyede tutmak
  • Büyüyen Türkiye’ye sosyo-kültürel açıdan bir değer kazandırmak
  • Özellikle gençlerin dikkatini çekerek toplumun sosyal faaliyetlere ilgisini artırmak 
  • Türk kültüründe son yüzyıla kadar büyük öneme sahip konar-göçer yaşam tarzının anlaşılmasını sağlamak

Projenin vizyonu

  • İHH Arama Kurtarma Birimleri başta olmak üzere tüm yurdumuzdan katılım sağlanması
  • Diriliş Yolu etkinliğinin kısa sürede uluslararası seviyeye çıkarılması
  • Belirlenen parkurun Türkiye’nin kültür turizmine ve doğa sporlarına kazandırılarak, serbest yürüyüşler için de kullanılabilecek şekilde tanıtılması
Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 12:55
  1. Kütahya
  2. Bilecik
  3. İHH İnsani Yardım Vakfı

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