Domaniç’ten Söğüt’e ‘Diriliş Yolu’

Diriliş Yolu Yürüyüşü, 4-8 Eylül 2018 tarihleri arasında Kütahya’nın Domaniç ilçesi Hayme Ana Türbesi’nden başlayıp, Bilecik’in Söğüt ilçesi Ertuğrul Gazi Türbesi’nde son bulacak. Yürüyüşte, yaklaşık 100 kilometrelik yol 4 kamplı 5 günde tamamlanacak. Yürüyüş güzergahında Kayı Boyu’nun yaylak - kışlak arasında tercih ettiği yol takip edilecek.



Yürüyüş, Eylül ayının ilk haftasında bir hafta arayla gerçekleşen Hayme Ana’yı Anma ve Göç Şenlikleri’nde başlayıp Ertuğrul Gaziyi Anma Törenleri’nde son bulacak.

Yürüyüşle birlikte İHH Arama & Kurtarma Ekip Üyelerinin; kondisyon, işbirliği, takım çalışması, iletişim ve lojistik gibi yetilerini geliştirmenin yanında kültür dünyasına da katkı sağlaması amaçlanıyor.

Projenin misyonu

Milli ve manevi duyguların ön plana çıkararak tarihimizle olan bağımızı güçlü tutmak

İHH Arama Kurtarma Ekiplerinin afet durumlarına karşı yetkinliğini üst seviyede tutmak

Büyüyen Türkiye’ye sosyo-kültürel açıdan bir değer kazandırmak

Özellikle gençlerin dikkatini çekerek toplumun sosyal faaliyetlere ilgisini artırmak

Türk kültüründe son yüzyıla kadar büyük öneme sahip konar-göçer yaşam tarzının anlaşılmasını sağlamak

Projenin vizyonu