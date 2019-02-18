Domaniç’te trafik kazası: 1 ölü
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.18 Şubat 2019 Pazartesi 19:56
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, İnegöl-Domaniç Karayolu 5. Km’sinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Maksut Koca (57) idaresindeki 16 ZH 626 plakalı otomobil, Domaniç-İnegöl karayolunun 5. kilometresinde uçuruma yuvarlandı. Sürücü Koca, olay yerinde araçtan fırlayarak yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Maksut Koca’nın cesedi, Domaniç İlçe Hastanesi morguna gönderildi.
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