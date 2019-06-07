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Domaniç’te motosiklet kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Domaniç ilçesi Çukurca Beldesi’nde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

07 Haziran 2019 Cuma 15:39
Domaniç’te motosiklet kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Domaniç ilçesi Çukurca Beldesi’nde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.


Ilıcaksu Mahallesinde Ramazan Bayramı’nın üçüncü günü akşam saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında Bayram Kocaman ve Taner Atsız yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Domaniç istikametinden Muratlı Köyüne seyir halinde olan ve Bayram Kocaman hakimiyetinde ki motosiklet, aniden yola çıkan Taner Atsız’a çarptı. Meydana gelen kazada Bayram Kocaman ve Taner Atsız yaralandı. Motosiklet sürücüsü Bayram Kocaman’ı kask ve dizlikleri ağır yaralanmaktan kurtardı. Kazada, yaralılara ilk müdahale Domaniç 112 Ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılardan Taner Atsız, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 15:39
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