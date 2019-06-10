Domaniç’te ev ve ahır yangını Kütahya’nın Domaniç ilçesi Domurköy ’de çıkan yangında bir ev ve bir ahır kullanılamaz hale geldi.

Kütahya’nın Domaniç ilçesi Domurköy ’de çıkan yangında bir ev ve bir ahır kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Domurköy’de Hicran Yıldız’a ait ahırda yangın çıktı. Gece meydana gelen yangın 1,5 saatte söndürülebildi. Yangın, kısa sürede bir evi ve bir ahırı kullanılamaz hale getirdi.

Yangına, Domaniç Belediyesi, Çukurca Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletmeye ait arazözler ile müdahale edildi.

Nedeni henüz tespit edilemeyen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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