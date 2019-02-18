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Domaniç’te ev ve ahır yangını

Kütahya’nın Domaniç ilçesi Çukurca Beldesi Küçükler Mahallesinde çıkan yangında iki ev ve iki ahır kullanılamaz hale geldi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 07:18
Domaniç’te ev ve ahır yangını

Kütahya’nın Domaniç ilçesi Çukurca Beldesi Küçükler Mahallesinde çıkan yangında iki ev ve iki ahır kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Çukurca Beldesi Küçükler Mahallesinde Mustafa Boz’a ait ahırda yangın çıktı. Gece saat 02.20 sıralarında meydana gelen yangın 4 saat sonra söndürülebildi. Yangın, kısa sürede iki evi ve iki ahırı kullanılamaz hale getirdi. Yangın anında Boz ailesi fenalık geçirdi. Aileye ilk müdahale 112 Acil Servis Ekipleri tarafından yapıldı.


Yangına, Domaniç Belediyesi, Çukurca Belediyesi, Tavşanlı Belediyesi ve Tunçbilek Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.


Nedeni henüz tespit edilemeyen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 07:18
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