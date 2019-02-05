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Domaniç Dağları'nın "kar savaşçıları"

Yaklaşık bin 500 metre rakımlı Kocayayla'daki bakımevinde görev yapan Karayolları ekipleri, geçen haftalarda etkili olan kar yağışıyla daralan yolda genişletme çalışmalarını sürdürüyor- Yaklaşan emekliliği dolayısıyla 20 yıldır görev yaptığı bakımevindeki son nöbetini tutan Mehmet Sağlam:- "Yeri geldi gece gündüz çalıştık, yeri geldi 2-3 saatlik uykuyla durduk. Tüm bu zor şartlarda bizi hep Domaniç Dağları'nın o güzel manzarası ayakta tuttu"

05 Şubat 2019 Salı 11:00
Domaniç Dağları'nın "kar savaşçıları"

KÜTAHYA (AA) - SERDAR YİĞİT - Domaniç Dağları'nda görev yapan Karayolları ekipleri, geçen haftalarda etkili olan yağış nedeniyle yol kenarında yığılı kalan ve daralmaya yol açan karları temizlemeye devam ediyor.

Bölgede geçen yıl ekim ayının son haftasında başlayan ve 2018 ocak ayının sonuna kadar aralıklarla etkili olan kar yağışı, özellikle Kütahya'nın Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan karayolunda ulaşımın zaman zaman aksamasına yol açtı.

Söz konusu güzergahı kullanan vatandaşların mağdur olmaması için yoğun çaba harcayan Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, mesai gözetmeksizin kar, tipi, soğuk hava demeden aralıksız çalıştı.

Kar yağışlı günler başta olmak üzere araçların yollarda kalmaması için haftanın her günü vardiyalı olarak 24 saat görev başında olan bin 500 rakımlı Kocayayla Bakımevindeki karayolları ekipleri, iş makineleriyle adeta ezberledikleri yolları açık tutmak için çaba harcadı.

Ekipler, geçen haftalarda etkili olan yağış nedeniyle yol kıyısında biriken ve daralmalara yol açan karları temizlemek için de yoğun bir çalışma yapıyor.

Kar temizliği çalışması, beyaza bürünmüş dağ yollarında etkileyici görüntüler oluşturuyor.

- Sevdiği meslekte son nöbeti

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 145. Şube Şefliğinde 25'nci yılını dolduran ve 20 yıldır ekip başı olarak görev yaptığı Domaniç Kocayayla Bakımevinde son nöbetini tutan Mehmet Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok kişinin kendilerini "kar savaşçıları" olarak nitelendirdiğini söyledi.

Karayollarından çalışmanın zor ancak macera dolu olduğunu aktaran Sağlam, şunları kaydetti:

"Yoğun kar yağışı sonrası eriyen karın yola zarar vermemesi ve buzlanmaya neden olmaması için yol kenarlarındaki karları temizledik. Biz burada yoğun kar yağışında 1-1,5 metre karla mücadele ediyoruz. Burada 3 vardiya Domaniç'ten İnegöl'e işçi taşıyan servisler var. İşçi kardeşlerimizi mağdur etmemek için yeri geldi gece gündüz çalıştık, yeri geldi 2-3 saatlik uykuyla durduk. Tüm bu zor şartlarda bizi hep Domaniç Dağları'nın o güzel manzarası ayakta tuttu. Bugün benim için çok anlamlı, Domaniç Dağı'nda son nöbetim bugün, Allah'ın izniyle 14 Şubat'ta çok sevdiğim işimden emekli oluyorum. 25 yıl buradan aldığım maaşla çocuklarımı geçindirdim."

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 11:00
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