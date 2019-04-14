Doluya yolda yakalanan sürücüler, araçlarını ağaç altlarına sürdü Balıkesir çevreyolunda ani dolu yağışına yakalanan sürücüler araçlarını ağaç altlarına sürdü.

Balıkesir çevreyolunda ani dolu yağışına yakalanan sürücüler araçlarını ağaç altlarına sürdü.

Balıkesir’de ani bastıran dolu yağışı ilginç manzaralar oluşturdu. Balıkesir’den İzmir istikametine seyreden araçlar yolda doluya yakalanınca araçlarını ağaç altlarına sürdü. O anlar ise cep telefonları ile görüntülendi.

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