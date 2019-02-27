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Dolu yağışı seçim çalışmasına engel olamadı

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Av.

27 Şubat 2019 Çarşamba 18:51
Dolu yağışı seçim çalışmasına engel olamadı

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Av. Serkan Toper seçim çalışmaları kapsamında Etiler Mahallesi’nde vatandaşlar ve esnaf ile bir araya geldi. Yağan dolu yağışı altında vatandaşlar ile sohbet eden Başkan adayı Toper, vatandaşların şikayetlerini dinledi.



Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Av. Serkan Toper, seçim çalışmalarına devam ediyor. Toper, bugün yağan dolu yağışına aldırış etmeden Etiler Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Mahallede bulunan tüm iş yerlerini tek tek dolaşan Başkan adayı Toper vatandaşlardan 31 Mart yerel seçimleri için destek istedi.



“Beşiktaş’ta 4 yıldır belediye başkanı yok”


Dolu yağışı altında Başkan adayı Serkan Toper ile sohbet eden eski İstanbul Barosu Başkan yardımcısı ve uzun yılardır Beşiktaş sakini olan Av. Cafer Kaya, eski belediye başkanının görevini kötüye kullandığını ve Beşiktaş’a yakışmayan bir yönetim anlayışının sergilendiğini belirtti. Beşiktaş’ta 4 yıldır belediye başkanı ve yönetim anlayışı olmadığını belirten Kaya, “Ben size oyumu vereceğim. Bundan önceki belediye başkanı burada görev yapmadı. Maalesef meslektaş olduğu halde görevini kötüye kullandı. Bu semte yakışmayan bir yönetim anlayışı sergilendi. Onun için sizin bunu tasfiye edecek fikirler ile gelmeniz çok uygun. Ben bu işi yapacağınıza inanıyorum.MHP fikir hayatı vicdan ve kalple bağlı insanlardan oluşur. Size tam bir güvenim var. Başarılı olmanız da muhtemel. Çünkü burada bir belediye başkan adayı yok. Yönetim yok 4 yıldır belediye başkanı yok” diye konuştu.



Beşiktaş’ta yönetim anlayışı fiyasko ile sonuçlandı


Bölgede seçmenlerin geçmişte büyük oranda CHP’ye oy verdiğini ancak bu seçimlerde birçok seçmenin oy kullanmayacağını aktaran Kaya, “Bu bölgede seçmen CHP’ye oy verir, benim ailemde CHP seçmeni fakat bu partinin yönetim anlayışı ve uygulamaları fiyasko ile sonuçlandı. Adayları da halkın beklentilerine cevap vermedi dışarıdan bir aday getirdiler. Burada arkadaşlar ile sohbet ediyorum hepsi oy vermeyeceklerini ve boş oy vereceklerini söylüyor, dolayısıyla seçilme şansınız çok yüksek” diye konuştu.



"Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz"


Beşiktaş’ın 15 yıldır kötü bir yönetim ile yönetildiğini belirten Başkan Adayı Serkan Toper “Kimseyi ötekileştirme dili kullanmadan Beşiktaş’a ortak akıl listesi yaptık. Ak Partili dostlarım, Cumhuriyet Halk Partili dostlarım var.Beşiktaş’ın ortak bir akla ihtiyacı var. 15 yıldır çok kötü yönetiliyor bunu düzeltmek için geleceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 18:51
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