Dolu ve sel, Korkuteli’nde zarara yol açtı Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı İmecik Mahallesi ile Susuz mevkiinde dolu ve şiddetli yağmur, tarım arazilerinde zarara neden oldu.

Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı İmecik Mahallesi ile Susuz mevkiinde dolu ve şiddetli yağmur, tarım arazilerinde zarara neden oldu. Beydağlarından gelen sel nedeniyle Muhammet Küçükkuşa’a ait 25 küçükbaş hayvan telef olurken, İmecik Mahallesinde 2 evi su bastı.

Dün akşam saatlerindeki sağanak yağışla birlikte Beydağlarından gelen sel suları İmecik Mahallesi Susuz mevkiinde ev ve hayvan barınaklarında zarara yol açtı. Gece saatlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Hizmet birimi ekipleri ve vatandaşlar su baskının yaşandığı yerlerde tahliye çalışmasında bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Hizmet birimi ekipleri, evleri ve ahırları zarar gören vatandaşların yardımına koşarak tahliye ettirdi.

İmecik Mahalle Muhtarı Ali Küçüksolak, "İmecik Mahallesinde 2 evi su bastı, Muhammet Küçükkuş’a ait 25 Küçükbaş hayvan telef oldu. Beydağlarından gelen sel sularından ekili tarım arazilerimiz zarar gördü” dedi.

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