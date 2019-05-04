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Dolu, turfanda ürünleri vurdu

Mersin’in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu yağışı turfanda olarak yetiştirilen sebze tarlaları ile meyve bahçelerinde zarara neden oldu.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 13:17
Dolu, turfanda ürünleri vurdu

Mersin’in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu yağışı turfanda olarak yetiştirilen sebze tarlaları ile meyve bahçelerinde zarara neden oldu. Dün ikindi saatlerinde başlayan dolu yağışı aralıklarla yaklaşık 1,5 saat boyunca devam etti.


Mersin’in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu yağışı ilçeye bağlı Kumkuyu, Tırtar ve Karaahmetli mahallelerinde turfanda ürün yetiştirilen sebze tarlalarına, erkenci erik ve yenidünya ile narenciye ağaçlarına, Esenpınar ve Şahna mahallelerinde ise elma ve şeftali başta olmak üzere meyve ağaçlarına zarar verdi. Erdemli İlçe Tarım Müdürlüğü ile Erdemli Ziraat Odasınca aralarında ziraat mühendislerinin de bulunduğu 4 ekip tarafından bugün hasar tespit çalışması yapıldı. Çalışmalar esnasında dün yağan dolunun halen erimediği görüldü.



Turfanda sebzeyi dolu vurdu


Hasar tespit çalışmalarına başlandığını belirten Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, "Dün itibariyle Erdemli’de Tırtar, Karaahmetli, Esenpınar ve Şahna bölgelerinde dolu yağışı olmuştur. Şu an içinde bulunduğumuz bölge Tırtar Mahallesi. Sırık fasulye ve Yer Ayşe dediğimiz fasulyelerin Türkiye’de üretiminin ilk çıktığı yerdeyiz. Dolu yağışından dolayı birçok çiftçimizin mahsulü hasar görmüştür. İnşallah bir daha yaşanmaz. Çiftçilerimizin yaralarının bir nebzede olsun sarılması için büyüklerimizden destek bekliyoruz" dedi.


Dolu yağışının ikindi saatlerinde başlayıp aralıklarla sürdüğünü aktaran üretici Osman Güp, "Burası ortalama 1 dönüm. Buraya hiç yoksa 5 bin lira masrafım var. Beklentimizde 10 bin lira idi. Görüyorsunuz işte, vaziyet bu. 20 saat oldu halen dolu erimedi" diye konuştu.


Ziraat Odası Mühendislerinden Aydın Çiftçi ise ilçede hasadı yapılan meyvelerde özelikle de yenidünya ve erikte büyük hasar oluştuğunu belirtti.


İlçede dolunun neden olduğu hasarın tespit çalışmaları sürüyor.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 13:17
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