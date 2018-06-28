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Dolu tarım arazilerini vurdu

Karacabey’de, dün gece etkili olan dolu, 9 kırsal mahallede yaklaşık 10 bin dekar tarım arazisinde zarara neden oldu.

28 Haziran 2018 Perşembe 16:34
Dolu tarım arazilerini vurdu

Karacabey Ovası'nda bulunan Bakırköy, Uluabat ve Harmanlı başta olmak üzere 9 kırsal mahalledeki tarlalarda ekili domates, biber, karpuz, kavun, mısır ve salatalık gibi ürünler büyük ölçüde zarar gördü.

Tarım arazilerinde inceleme yapan Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ömer Ceylan, doludan zarar gören tarlalarda hasar tespitine başladıklarını söyledi.

Ceylan, hasar tespitinin ardından çiftçinin zararının karşılanacağını açıkladı.

"Çiftçimiz hiçbir şekilde mağdur edilmeyecektir. Devletimiz her zaman olduğu gibi yine çiftçimizin yanında olacaktır."

Karacabey İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cemer Erken de, "Arazilerde incelemelerimiz devam ediyor. Şu anki tespitlerimize göre Bakırköy, Uluabat ve Harmanlı başta olmak üzere toplam 9 kırsal mahallemizde ekili alanlar zarar görmüş durumda. Hazırlanacak rapor sonrasında net zarar ortaya çıkacak" dedi.

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem ise, 2014'teki sel felaketinden sonra şimdi de dolu felaketiyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Şu ana kadar yapılan incelemelerde Bakırköy, Uluabat ve Harmanlı başta olmak üzere 9 kırsal mahallede yaklaşık 10 bin dekar alanda zararın söz konusu olduğunu söyleyen Erdem, "70-80 bin ton civarında mahsul zarar gördü. Bu zarar çiftçiye çok ağır gelecektir" dedi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 16:34
  1. Bursa
  2. Karacabey
  3. Bakırköy
  4. Ceylan

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