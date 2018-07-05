Dolmuşta görenleri şaşkına çeviren olay!

Sabah saatlerinde Keçiören-Kuşcağız seferini yapan dolmuşta, bir yandan güldüren bir yandan da tehlike saçan anlar yaşandı. 14 kişinin oturabileceği bir dolmuşta konan sandalye ile bir kişilik daha yer açılması sosyal medyada kısa sürede yayılınca binlerce paylaşım ve yorum geldi. Bazı kullanıcılar "VIP koltuk" diyerek, olaya mizahi yönden bakarken bazı kullanıcılar ise; sandalyenin devrilmesi tehlikesine karşı tepki gösterdi.