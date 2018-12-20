Dolmuşta darbedilen engellinin yargılandığı davada karar

ADANA (AA) - Adana'da dolmuşta kendisini darbeden kişilerden birinin cüzdanından 280 lirasını aldığı iddiasıyla hakkında "yaralama ve hırsızlık" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan işitme engelli genç, 240 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 9. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuksuz sanık Agit Acun, parasının çalındığını iddia eden öğrenci Ahmet Günsel ile tarafların avukatları katıldı.

Acun, işaret dili tercümanı aracılığıyla yaptığı son savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Müşteki Günsel ise sanıktan şikayetçi olduğunu, cezalandırılmasını istedi.

Hakim, sanık Acun'u "hırsızlık" suçunu işlediğinin sabit olduğunu, bu suçu haksız tahrik altında işlediği ve duruşmadaki iyi hali nedeniyle 12 gün adli para cezasına mahkum etti.

Hakim daha sonra bu cezayı da günlüğü 20 liradan 240 lira adli para cezasına çevirip hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanık hakkındaki "yaralama" suçlamasından ise beraat etti.

Adana'da ocak ayında Eminağa Caddesi'ndeki evine gitmek için dolmuşa binen işitme engelli Agit Acun, araçta tanımadığı kişiler tarafından darbedilmişti. Darp raporu alan Acun'un şikayeti üzerine polis ekipleri araştırma başlatmış, aracın güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu gözaltına alınan şüpheliler hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılmıştı.

Sanıklar Ahmet Bedir, Ahmet Günsel, Çağrı Can Çay 1 yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmiş, tutuksuz sanık İsmail K'nin ise beraatine karar verilmişti.

Bu arada, dolmuşta kendisini darbeden kişilerden birinin cüzdanından 280 lirasını aldığı iddia edilen Acun hakkında ise "yaralama ve hırsızlık" suçlarından 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.