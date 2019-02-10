Dolmuşçu şikayeti!..

Nizamettin Bekar

Bir çay ocağında arkadaşlarla sohbet etme fırsatı bulduk. Sohbet dönüp dolaşıp dolmuşlar üzerine geldi. Arkadaşlar dolmuşlar hiçbir trafik kuralına uymuyor dediler. Öncelikle düzgün dolmuş esnafına selam ederim. Benim sözüm kurallara uymayanlaradır. Günümüz Türkiye’sinde ulaşım bir yönüyle belediyeler tarafından diğer bir yönden de özel dolmuşlar tarafından yapılmaktadır. Şikayetlere baktığımızda genellikle trafik kurallarına uymamaları, trafik ışıklarına riayet etmemeleri ve araçlarını diğer arabaların üzerine kırmaları gibi şikayetler almaktayım. En fazla aldığım şikayet ise sinyal vermeden arabayı kenara çekmesi gelmektedir.