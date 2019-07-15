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Dolmuş şoförünü silahla yaralayan otomobil sürücüsüne adli kontrol

Samsun’da dolmuş şoförünü silahla yaralayan otomobil sürücüsü mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:21
Dolmuş şoförünü silahla yaralayan otomobil sürücüsüne adli kontrol

Samsun’da dolmuş şoförünü silahla yaralayan otomobil sürücüsü mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte yol verme meselesi iddiasıyla aralarında çıkan tartışmada otomobil sürücüsü T.Y. (47),dolmuş minibüs sürücüsü C.Y.’ye (30) tabancayla ateş açarak sol bacağının dizinden yaralayıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan C.Y. tedavi altına alınırken, otomobil sürücüsü T.Y. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulaması tamamlanan T.Y. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:21
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