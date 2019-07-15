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Dolmuş şoförüne silahlı saldırı

Samsun’da silahlı saldırı uğrayan dolmuş şoförü yararlanırken, silahlı saldırgan polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:58
Dolmuş şoförüne silahlı saldırı

Samsun’da silahlı saldırı uğrayan dolmuş şoförü yararlanırken, silahlı saldırgan polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.


Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte yol verme meselesi iddiasıyla aralarında çıkan tartışmada otomobil sürücüsü T.Y.(47),dolmuş minibüs sürücüsü C.Y.’ye (30) tabancayla ateş açarak sol bacağının dizinden yaralayıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan C.Y. tedavi altına alınırken, otomobil sürücüsü T.Y. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulaması tamamlanan T.Y. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:58
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