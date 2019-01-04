Dolmuş şoförleri ayağı kesik köpeğe protez taktırdı

KARAMAN (AA) - Karaman'da dolmuş şoförleri, sokakta gördükleri bir ayağı kesik 7 aylık köpeğe protez ayak taktırarak bakımını üstlendi.

Kent içi ulaşımda 3 Nolu dolmuş hattı şoförlerinden Ayhan İçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araç kullanırken arka ayağı kesik çoban köpeğini gördüklerini söyledi.

"Paşa" ismini verdikleri köpekle ilgilenmek istediklerini belirten İçer, "Köpeğin sahibini araştırdım. Paşa, bir aylıkken bacağı kapıya sıkışmış. Bakılmayınca kangren olmuş ve kesilmiş. Sahibinden Paşa'yı bize vermesini istedik ve durağa getirdik. Durağın yanındaki boş araziye yuva yaptık." diye konuştu.

Köpeğin bacağına protez taktırabilmek için arayışa girdiklerini anlatan İçer, şöyle devam etti:

"Paşa'yı tedavi ettirmek istediğimi durak başkanımız Recep Özsoy'a söyledim. O da 'Durak olarak ne gerekiyorsa yapalım.' dedi. Para topladık, birçok yerle görüştük. 'Köpeğin arkasına tekerlek takalım.' dediler. İki ayağı felç veya kırık değil, tek ayağı kesik. 'Hayvanın hayatında engel oluşturmak istemiyoruz, hayata tutunmasını istiyoruz.' dedik. Karaman'da protez yapan bir firmaya ulaştım. Bize yardımcı olabileceklerini söylediler. Uzmanlar bir protez tasarlayarak Paşa'ya taktı. Bugün ikinci günü. Paşa, artık protezin üzerine basabiliyor.

Şu anda proteze alışma sürecinde. Alıştığı zaman inanıyorum ki kendi ayağıymış gibi kullanacak. Paşa şu anda 7 aylık. Uzun süre sağlıklı şekilde yaşayacak."

İçer, her canlının yaşamaya hakkı olduğunu ve sokak hayvanlarına herkesin sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

- "Şu anda alışma sürecinde"



Protez firmasının sahiplerinden Veysel Turan da şunları kaydetti:

"Köpek bize getirildiğinde bizim de çorbada bir tuzumuzun bulunmasını istedik. Arkadaşlarla ölçüleri aldık, tasarımını hazırladık ve protezi taktık. Şu anda alışma sürecinde. Bu süreci tamamladıktan sonra köpeğimiz ciddi anlamda yürüyüp koşmaya başlayacak. Firma olarak yaptığımız ilk hayvan protezi. İnsanlar için çok protez yaptık ama ilk defa bir hayvana yapacağımız için alacağımız sonuç bizi biraz korkutuyordu ama şu anda köpeğimiz ciddi anlamda ilerleme kaydediyor.

Birkaç ay sonra kendi uzvu gibi kullanabileceği öngörüsündeyiz. Genç bir köpek. Kemik gelişimi devam ediyor. Gelişimini tamamladığında protezi yenileyeceğiz."