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Dolmabahçe Sarayı'nda Japon gazete kupürleri bulundu

Dolmabahçe Sarayı'nda geçtiğimiz ay restorasyonu yapılan tarihi Japon paravanının astarında 19. yüzyıla ait Japon gazete kupürleri çıktı. 1870 ve 1887 yıllarına ait 22 parçalık Japon gazete kupürlerinde edebiyat alanındaki çalışmalar ve o dönemin gündelik olayları anlatılıyor.

03 Eylül 2019 Salı 14:45
Dolmabahçe Sarayı'nda Japon gazete kupürleri bulundu

1887 yılında beraberindeki heyetle çıktığı Avrupa seyahatinde İstanbul'a gelerek Sultan II. Abdülhamid'le görüşen Japonya Prensi Komatsu Akihito ziyaretin ardından Abdülhamit'e bir takım hediyeler verdi. Hediye edilen eşyalar arasında nakkaşlı bir paravan da bulunuyordu. Altı parçadan oluşan bu paravanlardan her birinde Japon işleme sanatı olan 'NihonShishu' tekniğiyle yapılmış ipek üzerine işlenmiş süslemeler yer alıyor.

Dolmabahçe Sarayı'nda Japon Salonu'nda uzun yıllar sergilenen bu paravan geçtiğimiz ay restore edilmek üzere Milli Saraylar Tekstil Konservasyon ve Restorasyon Atölyesi'ne getirildi. Burada yapılan restorasyon çalışmasında paravanın iç astar bölümünde 1870 ve 1887 yıllarına ait 22 parçalık Japon gazete kupürleri bulundu.

Japon paravanında gazete küpürleri bulundu

Japon paravanında bulunan gazete kupürleri hakkında bilgi veren Milli Saraylar İdaresi restorasyondan sorumlu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu,Paravanımız 6 parçadan oluşmakta. Aslında varlığıyla Osmanlı İmparatorluğu ve Japonya arasındaki kültürel ilişkilere ışık tutuyor. 132 yıllık geçmişi olan bir paravan Milli Saraylar envanterinde önemli sayıda Japon eseri var. Hatta Dolmabahçe Sarayı'nda Japon Salonu olarak adlandırılan sergileme mekanımız var. Bu eser de burada sergileniyordu. 132 yıllık tarihe şahit olmuş bir miktar konservasyon ve restorasyona ihtiyaç duyduğundan Milli Saraylar İdaresi'ne bağlı tekstil konservasyon ve restorasyon atölyesine alındı. İncelemeler sırasında tespit edildi ki bu paravanın üzerinde çok enteresan bir ipek üzerine bezemeler var. Nihon Shishu el işlemesi tekniğiyle işlenmiş. Bu eserdeki aşınmışlıklar ve hasarlar tespit edilirken, astarını açtıklarında burada görülen 22 adet gazete kupürü tespit edildi. İncelemeler ve araştırmalar ilgi çekti. Buradaki gazetelerin 1870 yılından 1887 yılına kadar değişen aralıklarda olduğu o zamanki Japonya hakkında bize bilgiler veriyor. Bu kupürlerin ne anlama geldiğini inceledik araştırdık. Bu kupürlerin Japonya'nın Kanji dilinde yani Çince karakterleri de içeren Çince ve Japonca karakteri içeren bir dilde yazıldıkları, bir gazetenin edebiyat şairlerinin şiirlerine örnekler veren bir gazete alanında olduğu diğer kupürleri incelediğimizde gündelik haberlere ve güncel olaylara ışık tutan eserler olduğu tespit edilmiştir. Önümüzdeki aylarda bu eserler restorasyon ve konservasyon işi bittiği zaman tekrar Dolmabahçe Saray'ında sergilenmeye devam edecektir" dedi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:45
  1. İstanbul
  2. II. Abdülhamid
  3. Komatsu Akihito
  4. Dolmabahçe Sarayı
  5. Dolmabahçe
  6. Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu

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