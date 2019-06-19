Dolar/TL, 5,8575 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,5 üzerinde, 5,8575 seviyesinden alıcı buluyor.



Dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları ile gelişmekte olan ülke para birimleri destek bulurken, dolar/TL, 5,8140'a kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 düşüşle 5,8278 seviyesinden tamamladı.



Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,51 üzerinde, 5,8575'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 artışla artışla 6,5780, sterlin/TL yüzde 0,8 artışla 7,3762 seviyesinden işlem görüyor.



Avro/dolar paritesi, ECB toplantısı öncesinde Draghi'nin açıklamalarından güç bularak dün 1,1181 ile yaklaşık 2 haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün yatay bir seyirle 1,1195 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/dolar, dünkü kapanışın hemen üzerinde, 1,2559 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,03 artışla 97,63 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, ABD'de ise haftalık mortgage başvuruları verileri ve Fed faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

Kararı bugün Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak olan Fed faizi için herhangi bir değişiklik beklemeyen analistler, ilerleyen dönem için indirim sinyali verilebileceğini belirtti.



Teknik açıdan dolar/TL'de 5,8530'un destek konumunda bulunduğunu dile getiren analistler, 5,9450 seviyesinin direnç olarak izleneceğini kaydetti.