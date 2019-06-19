0553 313 94 23

Dolar/TL, 5,8575 seviyesinde işlem görüyor

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:58
Dolar/TL, 5,8575 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,5 üzerinde, 5,8575 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları ile gelişmekte olan ülke para birimleri destek bulurken, dolar/TL, 5,8140'a kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 düşüşle 5,8278 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,51 üzerinde, 5,8575'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 artışla artışla 6,5780, sterlin/TL yüzde 0,8 artışla 7,3762 seviyesinden işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi, ECB toplantısı öncesinde Draghi'nin açıklamalarından güç bularak dün 1,1181 ile yaklaşık 2 haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün yatay bir seyirle 1,1195 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/dolar, dünkü kapanışın hemen üzerinde, 1,2559 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,03 artışla 97,63 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, ABD'de ise haftalık mortgage başvuruları verileri ve Fed faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

Kararı bugün Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak olan Fed faizi için herhangi bir değişiklik beklemeyen analistler, ilerleyen dönem için indirim sinyali verilebileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,8530'un destek konumunda bulunduğunu dile getiren analistler, 5,9450 seviyesinin direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 09:58
  1. Dolar/TL
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul’da gençlerden Başkan Arı’ya sevgi seli
    1. İstanbul’da gençlerden Başkan Arı’ya..
    2. FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına"..
    3. Vali Akın, yapımları devam eden okul..
    4. Antalya’da hatalı sürücülere hava ve..
    5. Şi'den Kuzey Kore ziyareti öncesi..
    6. Kaman ilçesinde metruk binalara yıkım..
    7. Borsa güne düşüşle başladı
    8. Sel, Aslanapa köylerinde zarara yol..
    9. Başkan Arif Teke: Pazarı, halkımızın..
    10. Peugeot'dan yeni nesil SUV: Peugeot 2008
    11. Adana’da Başkent Üniversitesi’nden..
    12. Hem lezzetli hem hafif: Susamlı taze..
    13. Platini serbest bırakıldı
    14. Mazı köyünü sel vurdu
    15. Türkiye’den ’Schengen’ vizesine..
    16. Gram altın 253 lira seviyelerinde
    17. Hakkında arama kararı bulunan 2 kişi..
    18. Usturayla 4 genci yaraladı, serbest..
    19. Kadın Koparatifi çalışanları Mucur..
    20. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    21. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    22. Asya borsaları
    23. Zeytin sineğine karşı mücadele
    24. Hortumun büyük zarar verdiği Kemer..
    25. RTÜK, Kore ile televizyon yapımları..
    26. 5.Burhaniye Bisiklet Festivali Başlıyor
    27. FETÖ şüphelisi tren garında yakalandı
    28. Özel sektörün yurtdışı kredileri..
    29. Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    30. Biga Alışveriş ve Kültür Festivali..
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz