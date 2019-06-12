Dolar/TL, 5,8230 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,8230 seviyesinden alıcı buluyor. Dün uluslararası piyasada yükselen Türkiye'nin Risk Primi (CDS) ile 5,8431'i test eden dolar/TL, günü yüzde 0,4 artışla 5,7977'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,44 değer kazancıyla 5,8230'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,55 artışla 6,6050, sterlin/TL de yüzde 0,42 yükselişle 7,4110 seviyesinden işlem görüyor. Avro/dolar paritesi yüzde 0,07 artışla 1,1335, sterlin/dolar paritesi önceki kapanışın hemen üzerinde 1,2725 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,08 azalışla 96, 63 seviyesinde bulunuyor. Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararının, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7550'nin destek, 5,8510'un direnç konumunda bulunacağını kaydetti. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan 20 ekonomistin 16'sı politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 4 ekonomist indirim olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin 2'si 100 baz puan, biri 75 baz puan, biri de 50 baz puanlık indirim olacağını öngörüyor. 25 Nisan'daki PPK toplantısında politika faizi yüzde 24 düzeyinde sabit bırakılmıştı.



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