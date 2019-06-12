0553 313 94 23

Dolar/TL, 5,8230 seviyesinde işlem görüyor

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:50
Dolar/TL, 5,8230 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,8230 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün uluslararası piyasada yükselen Türkiye'nin Risk Primi (CDS) ile 5,8431'i test eden dolar/TL, günü yüzde 0,4 artışla 5,7977'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,44 değer kazancıyla 5,8230'dan alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,55 artışla 6,6050, sterlin/TL de yüzde 0,42 yükselişle 7,4110 seviyesinden işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,07 artışla 1,1335, sterlin/dolar paritesi önceki kapanışın hemen üzerinde 1,2725 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,08 azalışla 96, 63 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararının, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7550'nin destek, 5,8510'un direnç konumunda bulunacağını kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan 20 ekonomistin 16'sı politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 4 ekonomist indirim olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin 2'si 100 baz puan, biri 75 baz puan, biri de 50 baz puanlık indirim olacağını öngörüyor. 25 Nisan'daki PPK toplantısında politika faizi yüzde 24 düzeyinde sabit bırakılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 09:50
  1. Dolar/TL
  2. döviz
  3. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ANALİZ - İranlı uzmanlar Abe'den "mucize çıkmayacağı" görüşünde
    1. ANALİZ - İranlı uzmanlar Abe'den..
    2. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:..
    3. Karadeniz'in vazgeçilmeyen ekmeğini..
    4. Öğretmenlerden öğrencilere müzik..
    5. Basın Ekspres’teki otelleri kurtaracak..
    6. Çocuğunuzu komşununkiyle kıyaslamayın
    7. Muratpaşa, Kaleiçi’yle Moskova’da
    8. Tunuslular AB ile imzalanacak serbest..
    9. YKS'ye katılacak adaylara "kimlik..
    10. Freni tutmayan kamyonet devrildi
    11. Sanal ortaklık cinayetle bitti
    12. İletişimsizliği anlatan heykel..
    13. Demirtaş: “İyi günde de kötü günde de..
    14. Milli Savunma Bakanlığından, Pençe..
    15. Sakarya Üniversitesi profesör, doçent..
    16. Saadet Partisi, Karamollaoğlu'nun..
    17. Mayıs ayının en popüler takımı..
    18. Bakan Kurum Esenyurt’taki konut..
    19. Nilüfer Belediyesi’nin stratejik planı..
    20. Hayvanat Bahçesi’nde bayram rekoru
    21. Büyükşehir’den çiftçiyeÇilek ve Kivi..
    22. Polis alıcı kılığına girdi, 1400’lü..
    23. Ramos, İspanya'yı golleriyle taşıyor
    24. "Kilitli pizza kutusu" dünyaya açıldı
    25. Ardahan’da heyelan paniği
    26. 2018 yılında Denizli’de 6 bin 189 kişi..
    27. Süleyman Soylu'dan Temel..
    28. Babalar Günü dolayısıyla oyun konsolu..
    29. Tekirdağ’da 67 kilogram uyuşturucu..
    30. Ahlaksız dizilerin oyuncusuna kötü..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı