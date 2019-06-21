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Dolar/TL, 5,8170 seviyesinde işlem görüyor

21 Haziran 2019 Cuma 10:17
Dolar/TL, 5,8170 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 5,8170 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,7290 ile son iki haftanın en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 değer kaybıyla 5,7642'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 5,8170'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde yüzde 0,7 artışla 6,5630, sterlin/TL yüzde 0,80 artışla 7,3780 seviyesinden işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde yüzde 0,1 düşüşle 1,1288, sterlin/dolar yatay bir seyirle 1,2695, dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 96,69 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak PMI verilerinin yatırımcıların odağında yer aldığı, ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin haber akışının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,8530'un direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,7380'in destek konumunda izleneceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:17
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