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Dolar/TL, 5,8090 seviyesinde işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 5,8090 seviyesinde dengelendi

16 Nisan 2019 Salı 09:54
Dolar/TL, 5,8090 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,8090 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün yükseliş eğiliminde olan ve 5,8213'e kadar çıkan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre günü yüzde 0,5 değer kazancıyla 5,8041'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,08 üzerinde, 5,8090 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,17 artışla 6,5735'ten, sterlin/TL yüzde 0,06 yükselişle 7,6050'den alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1310, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,05 azalışla 1,3093 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,03 üzerinde 96,9 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,85'in direnç, 5,75'in destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 azalmasını bekliyor. Ekonomistler, şubatta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 5,4 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 2 yükseleceği tahmin ediliyor.

Ocakta arındırılmamış sanayi üretim endeksi ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 7,3 azalırken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise aylık bazda yüzde 1 artış göstermişti.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 09:54
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