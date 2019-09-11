0553 313 94 23

Dolar/TL, 5,7890 seviyesinden işlem görüyor

11 Eylül 2019 Çarşamba 09:56
Dolar/TL, 5,7890 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,7890 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün 5,74-5,79 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 5,7682'den tamamladı.

Dolar/TL, dünkü yükseliş eğilimini bugüne taşıyarak saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 üzerinde, 5,7890 seviyesinden alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6,3955, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kazancıyla 7,1580'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi, yatay bir seyirle 1,1045 ve dolar endeksi, önceki kapanışın hemen üzerinde 98,39 seviyesinde bulunuyor.

Sterlin/dolar paritesi ise Brexit'e ilişkin gelişmelerle yüze 0,2 artarak 1,2368 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldığını açıklaması sonrası siyasi gelişmelerin gündemin odağına yerleştiğini belirterek, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,7950'nin önemli direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, olası düşüşlerde 5,7350'nin destek olarak izleneceğini kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 09:56
  1. Dolar/TL
  2. döviz
  3. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gülaçar’dan mevsimlik işçilere müjde!
    1. Gülaçar’dan mevsimlik işçilere müjde!
    2. Yıpranan kumaşları 60 yıldır örgü..
    3. (Özel Haber) Pamukkale’de gün batımı..
    4. Meteoroloji uyardı! Bu illerde..
    5. Öztürk’e TOBB’den yeni görev
    6. TESK Başkanı Palandöken:..
    7. Başkan Özcan, 150 günlük faaliyet..
    8. Onarılan halı saha sporcuların..
    9. Kuzey Korefüzeleri 'süper büyük'..
    10. MHP’den Hekimhan’a çıkarma
    11. Oğlu yemeği beğenmeyince kendini..
    12. Dış ticaret endeksleri açıklandı
    13. Asya borsaları
    14. Kitapseverler Maltepe Kitap Fuarı’nda..
    15. Çankaya’da 686 bin metrekarelik boş..
    16. Antalya’da turistlere kredi kartı..
    17. Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
    18. 12 Eylül’den 39 yıl sonra zulüm..
    19. Tekirdağ’da motosiklet kazası: 1 yaralı
    20. Kapkaç zanlısı tutuklandı
    21. Sudan'da hükümetle silahlı hareketler..
    22. Kanserle mücadeleye raftingle dikkat..
    23. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    24. İki tarihi konak daha projelerle hayat..
    25. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen gıdaların..
    26. Başkan Soyer’e sosyal medya ödülü
    27. Yağma hükümlüsü parkta yakalandı
    28. Ahmet Ağaoğlu: "Tüm güzel gelişmelere..
    29. Kurban bayramı ve okul alışverişi Van..
    30. Doğu Karadeniz’de hava sıcaklığı..
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    CHP'den Diyarbakır'daki annelerin eylemiyle ilgili HDP'ye destek gibi açıklama!
    CHP'den Diyarbakır'daki annelerin eylemiyle ilgili HDP'ye destek gibi açıklama!