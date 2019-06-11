Dolar/TL, 5,7740 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 5,7740 seviyesinden alıcı buluyor. Dün 5,76 - 5,86 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,83 değer kaybıyla 5,7761'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne önceki kapanış seviyesinden başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yatay bir seyirle 5,7740'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,05 azalışla 65410, sterlin/TL de yüzde 0,03 düşüşle 7,3230 seviyesinden işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,04 artışla 1,1316, sterlin/dolar paritesi önceki kapanışın hemen altında 1,2670 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,02 artışla 96,79 seviyesinde. Analistler, artan küresel risk iştahına paralel Türk lirası varlıklarda alış ağırlıklı bir seyrin izlendiğini, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararının beklendiğini, ABD ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin de gündemi meşgul ettiğini dile getirdi. Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında İngiltere'de işsizlik, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7550'nin aşağı yönlü kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini kaydetti.

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