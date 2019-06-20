Dolar/TL, 5,7580 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,5 üzerinde 5,7580 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün Asya piyasalarında 5,9174'ü gören dolar/TL, özellikle ABD Merkez Bankasının (Fed) kararı sonrası düşüşünü hızlandırarak 5,7878'e geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,63 değer kaybıyla 5,7912'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 5,7580'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 6,5180, sterlin/TL yüzde 0,07 artışla 7,3260 seviyesinden işlem görüyor. Avro/dolar paritesi Fed kararının ardından yükselişe geçerek yüzde 0,44 artışla 1,1275, sterlin/dolar yüzde 0,4 artışla 1,2690 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,27 düşüşle 96,82 seviyesinde bulunuyor. Analistler, Fed'in faiz indirimlerine başlayacağı beklentilerinin artmasıyla gelişmekte olan ülke varlıklarına talebin artabileceğini belirtti. Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ABD'de 1. çeyrek cari denge, haftalık işsizlik başvuruları, Philedelphia Fed imalat endeksi, Avro Bölgesi tüketici güven endeksi verileri ile İngiltere Merkez Bankası faiz kararının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7380'in destek konumunda bulunduğunu söyledi.

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