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Dolar/TL, 5,7380 seviyelerinden işlem görüyor

10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:52
Dolar/TL, 5,7380 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne hafif alıcılı başlamasının ardından 5,7380 seviyelerinde dengelendi.

Dün 5,6845'e kadar gerilemesi sonrası gelen alımlarla yükselişe geçen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında, 5,7337'den tamamladı.

Dolar/TL bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde, 5,7380 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 6,4380, sterlin/TL yatay seyirle 7,1460 seviyesinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1206, sterlin/dolar yüzde 0,18 azalışla 1,2445 ve dolar endeksi yüzde 0,05 düşüşle 97,50 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise İngiltere'de dış ticaret dengesi ile ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın kongrede yapacağı açıklamalar ve Fed'in haziran ayı toplantısına ilişkin tutanakların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinden "endişe duyduğunu" bildirmesinin ardından Türkiye ile ABD ve Avrupa Birliği arasındaki diplomatik ilişkilerin de gündemin odağına yerleştiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,6850'nin destek, 5,7750'nin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.


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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:52
  1. Dolar/TL
  2. Piyasalar

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