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Dolar/TL, 5,7250 seviyelerinden işlem görüyor

09 Temmuz 2019 Salı 09:56
Dolar/TL, 5,7250 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,7250 seviyelerinde dengelendi.

Dün Asya piyasalarında düşük işlem hacminin olduğu zaman diliminde 5,8249'u gören dolar/TL, düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,92 değer kazancıyla 5,7367'den tamamladı.

Dolar/TL bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 5,7250 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,21 azalışla 6,4250, sterlin/TL yüzde 0,33 değer kaybıyla 7,1545 seviyesinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1212, sterlin/dolar yüzde 0,22 azalışla 1,2491 ve dolar endeksi yüzde 0,07 artışla 97,44 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in desteğinin kırılması durumunda 5,65'in gündeme geleceğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 09:56
  1. Dolar/TL
  2. döviz
  3. Piyasalar

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