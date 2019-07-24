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Dolar/TL, 5,7130 seviyelerinden işlem görüyor

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:52
Dolar/TL, 5,7130 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,7130 seviyelerinde dengelendi.

Dün dolar endeksinde yaşanan yükselişe paralel değer kazanan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 5,7055'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının arından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde, 5,7130 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 6,3745, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 7,0920 seviyesinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1150, sterlin/dolar yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,2445 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yükseliş eğilimini sürdürerek dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 97,5'in üzerinde kapanış gerçekleştirmesi sonrası şu dakikalarda 97,7 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Avrupa ve ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,6550'nin destek, 5,7350 ve 5,7800'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:52
  1. doalr/TL
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