0553 313 94 23

Dolar/TL, 5,7110 seviyelerinden işlem görüyor

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:46
Dolar/TL, 5,7110 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,7110 seviyelerinde dengelendi.

Dün 5,69 - 5,74 aralığında işlem gören dolar/TL, günün önceki kapanışa göre yüzde 0,09 azalışla 5,7082'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,05 üzerinde, 5,7110 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,08 artışla 6,3660, sterlin/TL yatay bir seyirle 7,1260 seviyesinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesi olan 1,1127'yi gören avro/dolar paritesi, bugün yatay bir seyir izliyor. Sterlin/dolar yüzde 0,05 değer kaybıyla 1,2476 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi yatay bir seyirle 97,7 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararlarının piyasanın odağında olacağını ifade etti.

TCMB'nin faiz indirimine kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, ECB'nin ise eylül ayında faiz indirimine gideceği sinyali verebileceğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 250 baz puan oldu. Bütün ekonomistler faiz indirimi beklerken, tahminler en düşük 150, en yüksek 500 baz puan indirim arasında yer aldı.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in altında kapanışlarda 5,6550'nin destek konumuna geleceğini belirten analistler, 5,7550'nin direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:46
  1. Dolar
  2. Dolar/TL
  3. döviz
  4. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zühtü Arslan: 190 bin bireysel başvuruyu karara bağladık
    1. Zühtü Arslan: 190 bin bireysel..
    2. Türkiye'deki yabancı öğrenci ağı..
    3. Tarihin en büyük sahte dolar..
    4. Elazığ’da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
    5. Mahkeme Şavşat’taki taş ocağına "Dur"..
    6. Elektronik haberleşmede tüketici en..
    7. FSM’den Arapça Öğretmenliği programı
    8. (Özel) İstanbul’da kadın hırsızların..
    9. Mersinli milli okçuların gözü altın..
    10. Benzini biten engellinin aracını polis..
    11. Bursa’da otobüste bu da unutulur mu..
    12. Ceza yiyen adamdan polise ilginç..
    13. Şehitkamilli kadınlara çevre semineri
    14. Kartal Pendik ve Maltepe'deki adaylara..
    15. Yoğun bakımda da yatsan nafaka..
    16. İlk kez öğrenci alacak
    17. Bakanlık ebola virüsüne karşı rehber..
    18. Diyarbakır'da mangal ateşleri..
    19. Adana'da silahlı saldırı: 3 yaralı
    20. ATB Aydın Zeytinyağını Rize’de..
    21. Giyim mağazasında cinsel içerikli hap..
    22. Rostec 5G’de uluslararası işbirliğini..
    23. Iğdır’da yaz dönemi trafik eğitimleri
    24. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne 300..
    25. Kars’ta polislerle çocuklar..
    26. Kadınlar da göğüs problemlerine dikkat
    27. Afganistan'da Taliban karakola..
    28. Gaziantep'in yeni üniversitesi: İslam..
    29. Anayasa Mahkemesinden ihlal kararı
    30. Büyükşehirin Kur’an kurslarına yoğun..
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın ekibine katıldı
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın ekibine katıldı
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı