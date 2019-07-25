Dolar/TL, 5,7110 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,7110 seviyelerinde dengelendi.

Dün 5,69 - 5,74 aralığında işlem gören dolar/TL, günün önceki kapanışa göre yüzde 0,09 azalışla 5,7082'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,05 üzerinde, 5,7110 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,08 artışla 6,3660, sterlin/TL yatay bir seyirle 7,1260 seviyesinden işlem görüyor. Uluslararası piyasalarda yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesi olan 1,1127'yi gören avro/dolar paritesi, bugün yatay bir seyir izliyor. Sterlin/dolar yüzde 0,05 değer kaybıyla 1,2476 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi yatay bir seyirle 97,7 seviyesinde bulunuyor. Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararlarının piyasanın odağında olacağını ifade etti. TCMB'nin faiz indirimine kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, ECB'nin ise eylül ayında faiz indirimine gideceği sinyali verebileceğini kaydetti. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 250 baz puan oldu. Bütün ekonomistler faiz indirimi beklerken, tahminler en düşük 150, en yüksek 500 baz puan indirim arasında yer aldı. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in altında kapanışlarda 5,6550'nin destek konumuna geleceğini belirten analistler, 5,7550'nin direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.