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Dolar/TL, 5,7075 seviyelerinden işlem görüyor

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:50
Dolar/TL, 5,7075 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,7075 seviyelerinde dengelendi.

Dün yatay bir seyir izleyen ve 5,69-5,72 aralığında işlem gören dolar/TL, günü yüzde 0,2 değer kaybıyla 5,7057'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 5,7075 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 6,3979, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 7,0755 seviyesinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1212, sterlin/dolar dünkü kapanışın hafif altında, 1,2403 ve dolar endeksi yüzde 0,02 artışla 97,379 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, küresel piyasaların makroekonomik verilerden gelen farklı sinyaller ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle karışık bir seyir izleyebileceğini ifade ederek, yurt dışında İngiltere ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi, ABD'de konut başlangıçları ile inşaat izin verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL için 5,70'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,65'in gündeme geleceğini belirten analistler, 5,7550'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:50
  1. Dolar/TL
  2. Piyasalar

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