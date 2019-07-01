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Dolar/TL, 5,6960 seviyelerinden işlem görüyor

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:47
Dolar/TL, 5,6960 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 5,6960 seviyelerinde dengelendi.

Cuma günü 5,75-5,80 bandında hareket eden dolar/TL, haftanın son işlem gününü 0,35 değer kazancıyla 5,7925'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,7 değer kaybıyla 5,6960 seviyelerinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın yüzde 1,9 altında 6,4610, sterlin/TL ise yüzde 1,8 düşüşle 7,22678 seviyelerinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi yüzde 0,6 azalışla 1,1319, sterlin/dolar 0,2 düşüşle 1,2668 ve dolar endeksi yüzde 0,5 artışla 96,60 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, hafta sonu Japonya'da gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'nden gelen olumlu haberler sonrası artan risk iştahı ile pay piyasaların alıcılı seyrettiğini belirterek, bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak PMI verilerinin yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,6350'nin gündeme geleceğini kaydetti.


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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:47
  1. Dolar/TL
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