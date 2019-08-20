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Dolar/TL, 5,6840 seviyesinden işlem görüyor

20 Ağustos 2019 Salı 10:21
Dolar/TL, 5,6840 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,6840 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün sabah saatlerinde 5,56 seviyelerinden alıcı bulan dolar/TL, günün ikinci yarısında yükselişe geçerek 5,6737'yi görmesinin ardından günü yüzde 1,7 değer kazancıyla 5,6622'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 üzerinde 5,6840 seviyelerinde alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 6,3036'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 artışla 6,8830 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole konferansı kapsamında yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, 5,7050'nin diren, 5,6250'nin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:21
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