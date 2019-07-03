0553 313 94 23

Dolar/TL, 5,6350 seviyelerinden işlem görüyor

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:57
Dolar/TL, 5,6350 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,6350 seviyelerinde dengelendi.

Dün sabah saatlerinde 5,70'in üzerini test eden dolar/TL, günün ikinci yarısında düşüşe geçerek 5,6270'e kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kazancıyla 5,6570'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,39 değer kaybıyla 5,6350 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 6,3580, sterlin/TL ise yüzde 0,7 düşüşle 7,0810 seviyelerinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi yüzde 0,05 azalışla 1,1282, sterlin/dolar 0,2 düşüşle 1,2562 ve dolar endeksi yüzde 0,07 artışla 96,79 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısında bozulma yaşandığını, veri gündeminin yoğun olduğu bugün yurt içinde haziran enflasyonu, yurt dışında ise Avro Bölgesi hizmet sektörü ve bileşik PMI, ABD dış ticaret ve dayanıklı tüketim malı siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,60'ın altında kapanışlar olması 5,55'in gündeme geleceğini dile getiren analistler, 5,6850'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:57
  1. Dolar/TL
  2. döviz
  3. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Safra kesesinden sayılamayacak kadar çok sayıda taş çıktı
    1. Safra kesesinden sayılamayacak kadar..
    2. ‘Çocuklarımızı sapkınlığa karşı..
    3. Enflasyon rakamları belli oldu
    4. Adanaspor yeni sezona çift idmanla..
    5. Çankayalı çocukların tenis merakı
    6. Enflasyon haziranda yüzde 0,03..
    7. Yunanistan’dan skandal karar! Türk..
    8. Pudranın 10 farklı kullanım alanı
    9. Siyonistle büyük dostluk! İsrail,..
    10. Karpuzu sağlıklı tüketmek için 5 uyarı
    11. Gram altın, 258,4 lira seviyelerinde
    12. Borsa güne yükselişle başladı
    13. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!..
    14. Fenerbahçe'den "3 Temmuz" paylaşımı
    15. Öğrenciler tarlada matematiğin izini..
    16. “Demirören Medya Grubu satılıyor”..
    17. 6 ByLock kaydı bulunan FETÖ’nün Havza..
    18. Dolar/TL, 5,6350 seviyelerinden işlem..
    19. Aralıklı dişlere bonding ile son..
    20. Şiddet gördüğü şahıstan kaçarken..
    21. Çambaşı-Kabadüz karayolunda yeni yol..
    22. Tekirdağ’da İmar Barışı’ndan 144 bin..
    23. Ceza infaz kurumunda “Saklı Kanatlar..
    24. TŞOF Başkanı Apaydın: “Korsan..
    25. Başkan Öztürk Türkiye Şampiyonu Takımı..
    26. Belediye Başkanı Arı, Lale..
    27. Brent petrolün varili 63,01 dolar
    28. Doğu’da hava sıcaklığı mevsim..
    29. Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    30. Japonya’da şiddetli yağış: 1 ölü
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz