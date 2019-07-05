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Dolar/TL, 5,6070 seviyelerinden işlem görüyor

05 Temmuz 2019 Cuma 10:08
Dolar/TL, 5,6070 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,6070 seviyelerinde dengelendi.

Dün üç ayın ardından 5,60'ın altına gerileyen ve en düşük 5,58'i gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 değer kaybıyla 5,5953'ten tamamladı.

Bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla dünkü kapanışın yüzde 0,21 üzerinde 5,6070 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,17 artışla 6,3320, sterlin/TL yüzde 0,20 değer kazancıyla 7,0610 seviyesinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi yüzde 0,08 azalışla 1,1274, sterlin/dolar yatay seyirle 1,2570 ve dolar endeksi yüzde 0,09 artışla 96,82 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısında bozulma yaşandığını, bugün yurt içinde Merkez Bankası tarafından açıklanacak banka kredileri eğilim anketinin, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerinin izleneceğini söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,60'ın altında kalınması durumunda 5,55'in gündeme geleceğini söyleyen analistler, 5,6850'nin direnç konumunda bulunduğunu dile getiriyor.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:08
  1. Dolar/TL
  2. döviz
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