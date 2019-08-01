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Dolar/TL, 5,5980 seviyesinden işlem görüyor

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:52
Dolar/TL, 5,5980 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı sonrasında yükselişe geçerek 5,60'ın hemen altında işlem görüyor.

Dolar/TL, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2019 sonu enflasyon beklentisini aşağı yönlü revize ederek yüzde 13,9'a çekmesinin ardından 5,5115 ile 2 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi görürken, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı kararları sonrası 5 günlük düşüş trendine son verdi.

Fed'in, dünkü toplantısında faizlerde 25 baz puanlık indirime gitmesine karşın, karar metninin beklenenden daha şahin olması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın net söylem içermeyen açıklamaları sonrası 5,6190'a kadar yükselirken dolar/TL, günü de önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 5,5864'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugün de 5,60'ı test etmesinin ardından saat 10.45 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,2'lik artışla 5,5980'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL 6,1920 ile dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinden alıcı buluyor. Sterlin/TL ise 6,7061 ile bu yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından, şu dakikalarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 6,7930 seviyesinde dengelendi.

Fed toplantısı sonrası hızlı yükselen dolar endeksi de bugün 98,932 ile 15 Mayıs 2017'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından 98,8 seviyelerinde denge buldu.

Analistler, dün akşamki Fed toplantısı ve sonrasında Powell'ın yaptığı açıklamaların gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlik yarattığını belirterek, faiz indirimlerinin ne kadar süre daha devam edeceği konusunda net bir sinyal alınamamasının dolardaki güçlenmeyi beraberinde getirdiğini kaydetti.

Dolar/TL için 5,60'ın üzerinde kalıcı olunması durumunda 5,63 seviyesinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, 5,54'ün ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:52
  1. Dolar/TL
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