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Dolar/TL, 5,5830 seviyesinden işlem görüyor

02 Ağustos 2019 Cuma 10:14
Dolar/TL, 5,5830 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,58'in üzerinde işlem görüyor.

Dün 5,56-5,59 dar bandında işlem gören dolar/TL, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşı endişelerini artıran açıklamaları sonrası değer kazanarak 5,6287'yi gördü ve günü yüzde 0,3 artışla 5,6049'dan tamamladı.

Trump, yetkililer arasındaki ticaret müzakereleri devam ederken, 1 Eylül'den geçerli olmak üzere, 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ilave vergi koyduklarını açıkladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 altında 5,5830'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL 6,1890 ile dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,5 altında alıcı buluyor. Sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kaybıyla 6,75'in üzerinde dengelendi.

Avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1084, dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 98,36 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olacağını belirterek, piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini söyledi.

Yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar, dış ticaret dengesi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi ve perakende satışlar verilerinin izleneceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan 5,5450'nin destek konumunda bulunduğunu, 5,6350'nin direnç olarak takip edileceğini dile getirdi.


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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:14
  1. Dolar/TL
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