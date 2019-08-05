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Dolar/TL, 5,5610 seviyesinden işlem görüyor

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:17
Dolar/TL, 5,5610 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,56'nın üzerinde işlem görüyor.

Cuma günü 5,54-5,62 bandında işlem gören dolar/TL, günü yüzde 0,8 değer kaybıyla 5,5598'ten tamamladı.

Dolar/TL, haftaya azalan küresel risk iştahının etkisiyle yükselişle başlayarak 5,6212'i görse de bu seviyelerde tutunamadı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) zorunlu karşılık hamlesinin de etkisiyle önceki kapanış seviyelerine gerileyen dolar/TL, saat 11.10 itibarıyla 5,5610'dan işlem görüyor.

TCMB yabancı para cinsinden tutulan rezervlerin zorunlu karşılık oranını 100 baz puan artırırken, dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranını da 100 baz puan aşağı çekti.

TCMB bu işlemle piyasadan 2,1 milyar dolar seviyesinde likidite çekileceğini belirtirken, analistler, yapılan işlemle TCMB'nin bu kararının rezerv biriktirme politikası kapsamında pozitif olduğunu kaydetti.

Şu dakikalarda avro/TL 6,2010 ile bir önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,5 üzerinde alıcı buluyor. Sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kaybıyla 6,7450 seviyesinde dengelendi.

Avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1084, dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 98,006 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Çin'e yeni gümrük tarifeleri uygulanacağını açıklaması sonrası Çin'in misilleme yapabileceğine ilişkin endişeler artmıştı.

Çin Merkez Bankası (PBoC) Yuan'ın 2008'den bu yana ilk defa 7 seviyesinin üzerinde çıkmasının ardından, yuandaki değer kaybının ticaret savaşı endişeleriyle arttığını, yuanı stabilize edecek gücünün bulunduğunu ve şimdilik piyasaları izlediğini kaydetti.

Analistler, yurt dışında bugün İngiltere ve ABD'de yayımlanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan 5,5450'nin destek konumunda bulunduğunu, 5,6350'nin direnç olarak takip edileceğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:17
  1. Dolar/TL
  2. Piyasalar

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