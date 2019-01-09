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Dolar/TL, 5,4750 seviyesinde işlem görüyor

Güne düşüşle başlayan dolar/TL, saat 09.20 itibarıyla 5,4750 seviyesinde dengelendi

09 Ocak 2019 Çarşamba 09:25
Dolar/TL, 5,4750 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla 5,4750 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,50'nin üzerini test eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,92 artışla 5,4885'ten tamamladı.

Dolar/TL, küresel piyasalarda artan risk iştahı ile bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,25 azalışla 5,4750 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,10 azalışla 6,2730'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,10 değer kaybıyla 6,9710'dan satılıyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserliğin küresel risk iştahını artırdığını belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanakları ve Fed üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen haftaki açıklamalarının yatırımcılar tarafından "güvercin" olarak değerlendirilmesi sonrası FOMC tutanaklarının öneminin arttığını vurgulayan analistler, tutanaklarda, Powell'ın açıklamalarına paralel "güvercin" ifadelerin yer alması durumunda doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybedebileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin kritik direnç konumunda bulunduğunu, 5,34 seviyesinin de destek olarak öne çıktığını kaydetti.


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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 09:25
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