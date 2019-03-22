Dolar/TL, 5,4670 seviyesinde işlem görüyor Güne yatay başlayan dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla 5,4670 seviyesinde dengelendi

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,4670 seviyesinden alıcı buluyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) güvercin tavrının dolar üzerindeki etkisi çok sınırlı kaldı. Küresel yavaşlama, Brexit ve ticaret savaşı endişeleri doların değer kaybını sınırladı. Dün 5,42 - 5,48 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 5,4655'ten tamamladı. Dolar/TL bugüne yatay başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde 5,4670 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,07 azalışla 6,2250'den, sterlin/TL ise yüzde 0,34 değer kazancıyla 7,1860'tan işlem görüyor. Avro/dolar paritesi 1,14'ün altına gelerek 1,1380, dolar endeksi ise yüzde 0,08 azalışla 96,28 seviyesinde bulunuyor. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,4050'nin destek konumunda bulunduğunu, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda 5,3500'in gündeme geleceğini kaydetti.

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