Dolar/TL, 5,4630 seviyesinde işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla 5,4630 seviyesinde dengelendi

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,4630 seviyesinden alıcı buluyor. Dün 5,43-5,47 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 değer kazancıyla 5,4558'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,13 artışla 5,4630'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,18 artışla 6,1680'den, sterlin/TL de yüzde 0,27 değer kazancıyla 7,1510'dan işlem görüyor. Avro/dolar paritesi yüzde 0,02 azalışla 1,1285, dolar endeksi yatay bir seyirle 97,0 sınırında bulunuyor. Analistler, İngiltere parlamentosunda Brexit anlaşmasının yeniden reddedilmesi sonrası bugün ve yarın yapılması beklenen oylamaların piyasaların odağında olacağını söyledi. Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise Avro Bölgesi sanayi üretimi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin önemli direnç, 5,40'ın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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