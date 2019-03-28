Dolar/TL 5,4420 seviyesinde işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla 5,4420 seviyesinde dengelendi

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,4420 seviyesinden alıcı buluyor. Dün dalgalı bir seyir izleyen ve 5,3052 - 5,4677 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 5,3278'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,1 değer kazancıyla 5,4420'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 3,2 artışla 6,2860'tan, sterlin/TL yüzde 2,2 primle 7,1840'tan alıcı buluyor. Uluslararası piyasada avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1260, dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 96,8 seviyesinde bulunuyor. Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,40'ın destek konumunda bulunduğunu söyleyen analistler, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, 5,50'nin direnç olarak izleneceğini dile getirdi.



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