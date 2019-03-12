Dolar/TL, 5,4380 seviyesinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar/TL, saat 09.35 itibarıyla 5,4380 seviyesinde dengelendi

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla 5,4380 seviyesinden alıcı buluyor. Dün 5,4616'ya kadar yükselmesi sonrası düşüşe geçerek 5,4275'i gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 değer kazancıyla 5,4455'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,14 düşüşle 5,4380'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,04 artışla 6,1260'tan, sterlin/TL de yüzde 0,32 değer kazancıyla 7,1820'den işlem görüyor. Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1258, dolar endeksi yüzde 0,05 artışla 97,1 seviyesinde bulunuyor. Analistler, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin dün gece Brexit ile ilgili sorunlu maddelerde anlaşmaya vardıklarını ve İngiltere parlamentosunun, bugün Brexit anlaşmasının yeni halini oylayacağını belirtti. Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, ABD'de enflasyon, İngiltere sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,3685 seviyesinin destek, 5,4810'un direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.