Dolar/TL, 5,4350 seviyesinde işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla 5,4350 seviyesinde dengelendi

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 5,4350 seviyesinden alıcı buluyor. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesine karşın yükseliş eğilimini sürdüren dolar/TL, günü yüzde 0,85 artışla 5,4339'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 5,4350'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 6,1560'dan, sterlin/TL ise yatay seyirle 7,1610'dan işlem görüyor. Dolar endeksi ise yükselişini üst üste 7'nci işlem gününe taşıyarak 96,9 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,1300 seviyesinin üzerinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin konuşması ile Avro Bölgesi büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin önemli direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, bu seviyenin üzerinde kapanışlar gerçekleşmemesi durumunda tekrar 5,30 seviyesinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.

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